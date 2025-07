Agência Minas Gerais | Governo de Minas entrega sala multissensorial e veículo para Apae de Sete Lagoas

Relacionadas



O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Governo (Segov), realizou, nesta terça-feira (8/7), a entrega de uma sala multissensorial e de um veículo à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Sete Lagoas, na região Central do estado.

O objetivo é contribuir para melhorar o atendimento e suporte às pessoas com deficiência, doenças raras e autismo em Minas Gerais.

“Quando entregamos o parque, o veículo, a gente não está entregando só tecnologia, estamos entregando sonhos. Estamos entregando um aparelho que, certamente, se operado com amor e carinho, pode transformar a vida de muitas crianças e jovens”, afirmou o secretário de Estado de Governo, Marcelo Aro.

A sala multissensorial é indicada para a reabilitação sensorial, cognitiva e motora dos pacientes e foi construída para acolher a população local. Já o veículo visa a reforçar o suporte às atividades da instituição, ampliando a mobilidade e o acesso dos alunos aos serviços oferecidos.

As entregas desta terça-feira fazem parte do Programa Mineiro de Acessibilidade, Inclusão e Saúde (Promais), que vem avançando na inclusão de pessoas com deficiência e doenças raras em Minas.

A Apae de Sete Lagoas atende hoje centenas de usuários, com serviços de terapias especializadas, programas sociais, atividades esportivas e reabilitação.

Novas creches

Além dos investimentos anunciados para a Apae, o Governo do Estado também destacou o montante de mais de R$ 12 milhões direcionados para a construção de duas creches em Sete Lagoas, atendendo a uma demanda dos moradores da região.

A medida vai garantir 800 novas vagas na educação infantil – 400 em cada unidade – e contribuir para a ampliação do acesso das crianças ao ensino. Hoje, estima-se que na região 1,5 mil crianças estejam fora da escola. “Certamente, isso vai fazer toda a diferença na vida desses pais, que hoje não têm onde deixar as crianças”, destacou Aro.