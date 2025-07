Governo de SC abre matrículas para cursos técnicos do CaTec

Foto: Marco Favero/Arquivo / Secom

O Programa Catarinense Técnico (CaTec) está com matrículas abertas nos cursos técnicos nas escolas de ensino médio e Centros de Educação Profissional (CEDUPs), nas formas concomitantes e subsequentes ao ensino médio da rede estadual de ensino. As inscrições vão até a próxima segunda-feira, 14, às 12h, pelo site Matrícula Online.

“A expansão do ensino técnico profissional é uma das prioridades do nosso governador Jorginho Mello, com a ampliação da oferta de cursos para os estudantes das escolas estaduais e a integração com o setor produtivo, fortalecendo o desenvolvimento regional”, destacou a secretária de Estado da Educação, Luciane Bisognin Ceretta.

Para concorrer a uma vaga concomitante, o estudante deve estar matriculado na rede estadual de ensino, a partir da 2ª série do ensino médio. Já

as vagas subsequentes são destinadas aos estudantes que já concluíram o ensino médio.

As vagas disponibilizadas no edital de matrícula, serão definidas a partir de um sorteio realizado no dia 14 de julho, às 18h30. No mesmo dia, será publicada a relação dos estudantes classificados no site, conforme o edital.

Para confirmar a matrícula, o estudante deve entregar a documentação necessária diretamente na escola onde fará o curso técnico, entre os dias 15 e 16 de julho. As aulas iniciarão em 4 de agosto de 2025.

Os cursos são gratuitos e ofertados na modalidade presencial em unidades escolares das Coordenadorias Regionais de Educação de Blumenau, Braço do Norte, Campos Novos, Canoinhas, Criciúma, Curitibanos, Dionísio Cerqueira e Florianópolis.

São cursos técnicos de Administração, Análises Clínicas, Contabilidade, Desenvolvimento de Sistemas, Eletrotécnica, Mecânica de Precisão, Segurança do Trabalho, Enfermagem, Informática, Química e Marketing. A lista com os cursos e vagas ofertados em cada unidade escolar está disponível no edital.