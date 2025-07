Saúde confirma duas mortes em pouso forçado em Terra Yanomami

Por MRNews



O Ministério da Saúde confirmou a morte de dois pacientes, de 78 anos e de 80 anos, que estavam a bordo de um helicóptero à serviço do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Yanomami na última segunda-feira (7).

Segundo a pasta, a aeronave decolou com três pacientes indígenas das aldeias Mokorosik e Kahusik com destino à Unidade Básica de Saúde Indígena (UBSI) de Parima quando precisou fazer um pouso forçado.

Em nota, o ministério informou que uma criança de 10 anos teve queimaduras leves e suspeita de luxação na perna e foi transferida para o Centro de Referência da Saúde Indígena em Surucucu, onde recebeu atendimento inicial e está estável.

“A criança foi removida para o Hospital da Criança Santo Antônio, em Boa Vista, onde está sob cuidados complementares. Os demais ocupantes da aeronave foram resgatados e estão bem. Todos os ocupantes também foram removidos para Boa Vista.”

“O Ministério da Saúde se solidariza com os familiares, com o povo Yanomami e com todos os profissionais de saúde envolvidos. Honramos a memória de Botado e Vovô, guardiões de saberes e histórias de seu povo”, concluiu a pasta no comunicado.

