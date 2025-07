Sesau promove palestra sobre ética e combate ao assédio no ambiente de trabalho

Para fortalecer práticas saudáveis e respeitosas no ambiente profissional, a Secretaria de Saúde promoveu nesta terça-feira, 8, uma palestra em Bonfim com o tema Assédio Moral no Ambiente de Trabalho e Ética no Serviço Público.

A palestra foi voltada aos servidores e gestores municipais, e contou com a presença do prefeito e representantes da gestão local, incluindo equipes da Secretaria Municipal de Saúde.

“O objetivo foi esclarecer o que se caracteriza como assédio, destacando seus principais impactos e como preveni-los. Também foram abordados os princípios éticos da administração pública, como legalidade, moralidade, impessoalidade e respeito ao interesse público”, explicou a ouvidora-geral do SUS em Roraima, Larissa Wandemberg.

A palestra destacou ainda a importância de fortalecer a cultura do respeito e da confiança dentro do serviço público.

“A Ouvidoria foi apresentada como um canal de acolhimento, escuta e encaminhamento de denúncia, reforçando o seu papel na promoção de um ambiente de trabalho seguro, ético e respeitoso”, completou a ouvidora.

CONTINUIDADE

O trabalho de orientação sobre ética e assédio no serviço público terá continuidade e busca levar debates e orientações sobre o tema a diferentes regiões do Estado.

“A partir do Seminário Nacional de Ouvidorias, em Belo Horizonte, nós organizamos as palestras para serem feitas em todos os municípios e começamos com o de Bonfim, que solicitou a palestra”, afirmou Larissa.

Segundo ela, as palestras estão ocorrendo conforme solicitação dos municípios e que alguns já demonstraram interesse.

“O município de Pacaraima e Cantá já solicitaram, estamos só organizando a data. Estamos levando toda a importância da Ouvidoria do SUS juntamente com o principal assunto, que é o assédio no trabalho e ética na saúde pública”, completou.

