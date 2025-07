Agência Minas Gerais | Previsão do tempo para Minas Gerais nesta quinta-feira, 10 de julho

Nesta quinta-feira (10/7), o fluxo de umidade que vem do mar em direção ao continente contribui para o aumento de nuvens e chuvas leves no Vale do Jequitinhonha. Por casua do ar frio, há previsão de sol entre nuvens nas demais regiões do estado. Ainda, há chances de formação de geadas em pontos isolados do Sul mineiro. Os índices de umidade relativa do ar ficam abaixo de 30% no período de maior aquecimento, principalmente no Triângulo Mineiro.

Clique aqui para conferir a previsão completa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).