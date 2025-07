Caer adquire 65 mil hidrômetros para combate a perdas de água na capital e interior

O combate a perdas de água tratada no sistema de distribuição é uma das principais frentes de atuação da Caer (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima).

Para alcançar esse objetivo, mais de 65 mil hidrômetros foram adquiridos. A primeira remessa dos equipamentos, entregues em 2020, contaram com 45 mil unidades e mais 20 mil medidores foram comprados em 2025, para garantir a medição transparente do consumo e reduzir as perdas de água tratada.

De março a junho deste ano, 4.657 hidrômetros foram instalados na capital e outras mil unidades destinadas ao interior do estado, para as substituições preventivas, corretivas ou novas ligações.

“O trabalho de combate às perdas de água da Caer requer grandes investimentos e traz vantagens significativas, tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental e social. Ao diminuir as perdas, há um aumento na disponibilidade de água tratada sem a necessidade de captar mais recursos, o que reduz custos operacionais e protege mananciais”, explicou o presidente da Caer, James Serrador.

Dados do Instituto Trata Brasil mostram que no País, as perdas de água são significativas, com médias que variam entre 35% e 40%, e em alguns estados podem ultrapassar os 60%.

Estima-se que em 2024, a Caer teve média de 50,24% em perdas de água, índice que está diretamente relacionado à impossibilidade de medição do consumo, ou seja, inexistência de hidrômetros em muitas residências.

“Uma boa gestão de perdas de água é fundamental para garantir a eficiência do sistema de abastecimento, reduzir custos, proteger o meio ambiente e garantir o acesso à água potável para a população”, reforçou o presidente.

Define-se como “perda de água física” ou “real”, o volume de água disponibilizado no sistema de distribuição pelas Caer e que por algum tipo de vazamento na rede de abastecimento, acaba sendo perdida antes de chegar às unidades de consumo. Já as “perdas aparentes” ocorrem quando o volume utilizado não é computado nas unidades de consumo, a exemplo de fraudes, ligações clandestinas, erros de medição nos hidrômetros ou falhas no cadastro comercial.

Ligações ativas em Roraima

Atualmente, a Caer tem 107.289 ligações ativas na capital. Dessas, 68.927 imóveis estão cadastrados com hidrômetro e 24.877 sem o equipamento. No interior, existem 28.362 ligações ativas, sendo 9.365 ligações com hidrômetro e 14.744 sem o aparelho, somando os imóveis cadastrados nas sedes e vilas dos municípios.

O hidrômetro é utilizado pela companhia para averiguar o volume de água consumido ao longo do mês pelo imóvel e, assim, calcular o valor a ser faturado de acordo com os tarifa praticadas pela empresa, que atualmente tem a quarta mais baixa do país, sendo R$ 38,65, para cada 10 mil litros de água consumidos.

A substituição dos equipamentos garante uma medição correta para faturar e cobrar pelo produto que é entregue ao consumidor de forma justa, reduzindo substancialmente as perdas e contribuindo para a eficiência da empresa.

