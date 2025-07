Secretaria de Saúde destaca a agilidade do serviço no Dia Nacional de Alerta à Insuficiência Cardíaca

O Dia Nacional de Alerta à Insuficiência Cardíaca é celebrado anualmente na data 9 de julho. A Rede Municipal de Saúde de João Pessoa se destaca por imprimir rapidez e agilidade na prestação dos serviços de cardiologia para a população que utiliza o Sistema Único de Saúde (SUS), o que vem se tornando uma característica cada vez mais presente, com um atendimento que funciona 24 horas por dia nos sete dias da semana.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), com sua estrutura de hospitais e unidades de pronto atendimento (UPAs), possui uma assistência rápida e ágil para atendimento aos casos de infarto, garantida em todas as UPAs. O tempo médio, desde a entrada na UPA até o início do atendimento no Hospital Santa Isabel, referência em Cardiologia, é de até 60 minutos, dependendo da localização das unidades, que estão situadas nos bairros de Manaíra, Cruz das Armas, Valentina Figueiredo e Bancários. As estatísticas apontam que as chances aumentam em 90% se o atendimento for feito em até 60 minutos após o infarto.

“A importância desse dia leva em conta a luta contra as doenças cardiovasculares, a exemplo do infarto, AVC, hipertensão e insuficiência cardíaca, que são a principal causa de morte no Brasil e no mundo. A boa notícia é que a maioria pode ser evitada com mudanças simples no estilo de vida. É necessário ter uma boa alimentação, prática de atividade física, além de hábitos simples como não fumar, estar livre do estresse e dormir bem, aliados ao monitoramento da saúde com visitas regulares aos profissionais especializados”, orientou o médico Fernando Carneiro, cardiologista da Rede Municipal de Saúde de João Pessoa.

Assistência no Hospital Santa Isabel – Com assistência rápida e especializada, oferecendo qualidade tanto no diagnóstico quanto no tratamento, o Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) se consolida como referência no atendimento de ocorrências cardíacas, salvando vidas em João Pessoa e em municípios circunvizinhos.

Na unidade, os pacientes recebem assistência especializada e podem realizar procedimentos como cateterismo cardíaco e angioplastia coronária com implante de stent farmacológico. A equipe é formada por cardiologistas, médicos hemodinamicistas, anestesistas, enfermeiros, técnicos de raios X e de enfermagem. Até o momento, mais de 3.500 procedimentos de hemodinâmica já foram realizados pelo serviço, sendo a maioria cateterismos e angioplastias.

O serviço de hemodinâmica funciona 24 horas na unidade hospitalar, todos os dias da semana, atendendo pacientes tanto das UPAs quanto de outras portas de urgência, e conta com uma ambulância exclusiva para atender essa especialidade, a ambulância do coração, destinada exclusivamente ao atendimento de ocorrências cardiológicas.