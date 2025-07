Patrulha Maria da Penha participa de curso nacional sobre atendimento a mulheres em situação de violência

Posted on

Fotos: Roberto Zacarias / SECOM O governador Jorginho Mello autorizou, na noite desta terça-feira, 30, o início das obras de reforma na Barragem de Ituporanga, situada no Alto Vale do Itajaí. Com valor de referência inicial de R$ 25 milhões, a obra resultou em uma economia de R$ 2 milhões após o processo licitatório, já […]