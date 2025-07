Prefeita visita CMO e destaca parceria com o Exército em ações culturais e sociais – CGNotícias

Por MRNews



A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, esteve nesta sexta-feira (11) no Comando Militar do Oeste (CMO) para uma visita institucional marcada pelo clima de despedida do general de Exército Baganha, que deixa o comando da unidade para assumir nova função em Brasília, a partir de agosto.

Durante o encontro, a prefeita destacou o papel estratégico do Exército nas parcerias com o município em áreas como cultura, assistência social, saúde e resposta a emergências. “O Comando Militar do Oeste sempre foi um grande parceiro da nossa Capital. Viemos agradecer ao general Baganha pela dedicação e pelo apoio à cidade, desejando sucesso nessa nova etapa de sua trajetória”, afirmou Adriane.

Entre os marcos da cooperação está a cessão de uso do prédio histórico Mello e Cáceres, propriedade do Exército Brasileiro que abriga a Casa da Cultura. O espaço se tornou referência em manifestações artísticas e inclusão social na cidade.

Desde a reinauguração, a Casa da Cultura já ofereceu mais de 30 cursos e oficinas gratuitas nas áreas de música, dança e artes visuais, além de sediar exposições, lançamentos de livros, rodas de conversa e apresentações culturais. A programação tem valorizado a produção local com iniciativas como aulas de dança flamenca, dança indiana, pintura com artistas regionais e cursos de instrumentos musicais como violão, saxofone e acordeon.

Outro exemplo da atuação conjunta foi registrado após o incêndio que atingiu a Comunidade Mandela, em novembro de 2023. Na ocasião, o Exército prestou apoio direto às famílias desabrigadas com o fornecimento de lonas para estruturas emergenciais, kits de alimentação, água potável e suporte às ações municipais de saúde e assistência social.