Programa ReabilitaCão da Sejuri é ampliado e reforça reintegração social em Santa Catarina

Foto: Divulgação / SECOMGovSC

O programa ReabilitaCão, desenvolvido na Penitenciária Masculina de Itajaí, deu mais um passo importante rumo à sua expansão. Um convênio firmado oficializa a implantação do projeto no Presídio Masculino de Lages. A assinatura contou com a participação da prefeita Carmen Zanotto, da secretária de Justiça e Reintegração Social, Danielle Amorim Silva, e do diretor do presídio masculino de Lages, Rodrigo Barroso.

A formalização do convênio ocorreu durante visita técnica da comitiva da Secretaria à cidade de Lages. Com a assinatura, iniciam-se as tratativas para elaboração do projeto, definição das obras e estrutura necessária para dar início às atividades no município.

A secretária Danielle Amorim Silva destacou a importância da iniciativa. “Já havíamos visitado o projeto em Itajaí e agora vamos trazer essa iniciativa para Lages. É uma grande satisfação fazer parte desse momento. Acredito que esta será a segunda unidade prisional do Estado a implantar o ReabilitaCão, um programa que transforma vidas tanto dentro quanto fora dos muros do sistema prisional.”

Foto: Divulgação / SECOMGovSC

Internos recebem curso de auxiliar de veterinário

Idealizado pela policial penal Bruna Longen, com apoio da Justiça Estadual e recursos da Justiça Federal, o ReabilitaCão é referência nacional por aliar a ressocialização de apenados ao cuidado com cães vítimas de maus-tratos. Os internos selecionados por equipe multidisciplinar recebem cursos de qualificação como auxiliar de veterinário e técnicas de banho e tosa, além de desenvolverem habilidades emocionais importantes para a reintegração social.

Reconhecido pelo impacto social e ambiental, o programa foi vencedor do 27º Prêmio Expressão de Ecologia, na categoria Bem-Estar Animal — a principal distinção ambiental da região Sul do Brasil, com quase 3 mil cases inscritos.

Com a adesão de Lages e o interesse já demonstrado por São Pedro de Alcântara, o ReabilitaCão segue se consolidando como política pública transformadora, que conecta justiça, saúde emocional e proteção animal no sistema prisional catarinense.