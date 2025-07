SC reforça segurança nas escolas com instalação de novas câmeras e botão do pânico em 100% das unidades

Foto: Leo Munhoz/ SecomGOVSC

O Governo de Santa Catarina está implementando duas grandes ações em um programa voltado para a Segurança Pública e escolar. Agora, uma nova iniciativa prevê a instalação de câmeras de segurança e sensores de movimento, para identificar qualquer ação suspeita dentro das unidades escolares.

“Vamos chegar em todas as escolas. Vamos instalar câmeras e sensores de presença. São mais de 10 mil câmeras que estamos contratando em pregão. Os estudantes agora vão ter mais conforto com o ar condicionado e mais segurança com as câmeras”, destacou o governador Jorginho Mello.

“A escola precisa ser um espaço de respeito, acolhimento e segurança. Por isso, o Governo do Estado vai garantir a instalação das câmeras em todas as 1.038 unidades, além do botão do pânico”, afirmou a secretária de Estado da Educação, Luciane Bisognin Ceretta.

Vale lembrar que as unidades escolares já contam com vários esforços, como a Rede de Segurança Escolar da Polícia Militar (PM), vigias terceirizados, além de policiais que atuam dentro das unidades por meio do programa Escola Mais Segura. Também foram realizados treinamentos do Protocolo FEL (Fugir-Esconder-Lutar) da PM e a Polícia Civil criou o Protocolo Presente, criado a pedido do Governo do Estado após estudos realizados nos Estados Unidos e em Israel.

Leo Munhoz/ SecomGOVSC

Cidade Mais Segura

Após a instalação dos novos equipamentos nas escolas e arredores, a sequência do novo programa do Governo do Estado traz uma visão integrada para a segurança em Santa Catarina. O foco principal está em tornar as maiores cidades catarinenses cada vez mais seguras como um todo.

O secretário de Segurança Pública, Flávio Graff, explica que o monitoramento de áreas estratégicas e de grande circulação permitirá identificar possíveis riscos como criminosos com mandado de prisão em aberto.

“Essa tecnologia vem alcançando resultados positivos durante os estudos técnicos que a SSP vem realizando em grandes eventos pelo estado, a exemplo do carnaval de Florianópolis e da Festa Nacional do Pinhão, em Lages, onde ocorreram prisões por meio da tecnologia”, destaca.

Além dos recursos de IA para detecção de humanos e veículos, reduzindo falsos alertas e aumentando a eficiência da vigilância, as câmeras de alta definição também permitem buscar objetos específicos nas imagens, como mochilas e bicicletas. Outra funcionalidade das câmeras é o LED infravermelho, que permite melhor desempenho em ambientes com pouca luz.

As duas principais pastas envolvidas são a Secretaria de Estado da Segurança Pública e a Secretaria da Educação, mas estão envolvidas várias estruturas do Estado, como a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros Militar e, claro, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica.