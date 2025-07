Agência Minas Gerais | Mineirinho vira o palco do Arraial de Belô pelo segundo ano consecutivo

Relacionadas



O Estádio Jornalista Felippe Drummond, mais conhecido como Mineirinho, mostra a versatilidade e a importância que tem para os mineiros, e se transforma no palco da 46ª edição do Arraial de Belô. Pelo segundo ano consecutivo, o espaço sedia a maior festa junina de Belo Horizonte, reunindo música, dança, gastronomia e cultura popular em uma programação gratuita.

A partir desta sexta-feira (11/7) até o dia 20/7, o público poderá aproveitar o evento em um ginásio amplo, moderno e preparado para grandes eventos, resultado da concessão realizada pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), que viabilizou uma série de melhorias estruturais e operacionais, permitindo a realização de eventos culturais, esportivos e de lazer, dinamizando a economia local.

Nos primeiros dois anos de contrato, o ginásio recebeu reformas nas instalações sanitárias, elétricas e nos estacionamentos. Além disso, houve um reforço na segurança e melhorias operacionais, proporcionando melhor atendimento aos usuários e profissionais que trabalham no local. As áreas de convivência e de alimentação também foram revitalizadas, garantindo um ambiente mais acolhedor e funcional ao público.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, Pedro Bruno, a realização da festa em um local com boa infraestrutura faz toda a diferença não só para os visitantes, mas para quem vive da cultura popular. “Com os investimentos da concessão, o espaço ganha mais estrutura e atratividade, o que impulsiona a realização de eventos e fortalece o trabalho de quem está nos bastidores e sob os holofotes: artistas, produtores, técnicos e tantos outros profissionais que fazem a festa acontecer e movimentam a economia local”.

“O Mineirinho é mais que um palco de lazer, é um vetor de desenvolvimento para a cultura e a economia criativa na capital e na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH)”, complementa o secretário.





Seinfra / Divulgação



O Arraial de Belô coroa uma sequência de grandes eventos realizados no Mineirinho com a retomada da agenda de atividades, após a realização dos investimentos iniciais da concessão. Desde a concessão, em 2022, o Mineirinho vem se consolidando como um dos principais palcos de eventos em Minas Gerais.

Em menos de um ano, o espaço recebeu uma programação variada, que abrange desde a final da Superliga de Vôlei e a volta do futsal até o Festival Desmantello e um show do cantor Roberto Carlos.

Festa junina

A programação do Arraial de Belô 2025 inclui atrações culturais, Vila Gastronômica, com barracas de comidas típicas, o tradicional Concurso Municipal de Quadrilhas Juninas, shows e atrações pensadas para todas as idades.

“Receber o Arraial de Belo Horizonte é uma honra que reforça nosso compromisso em sediar eventos grandiosos e acessíveis. O Mineirinho está preparado para entregar uma experiência inesquecível aos mineiros e visitantes, com conforto, segurança e o espírito festivo que a tradição junina merece”, afirma Eduardo Barella, CEO da Mineirinho SPE.