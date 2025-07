Brasil derrota Japão e mostra força na Liga das Nações de Vôlei

Posted on

A primeira convocação do ano da seleção brasileira para as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 trouxe novidades. Na lista com 23 jogadores do técnico Dorival Júnior estão o atacante Neymar (Santos), o lateral-direito (Wesley) e o meio-campista Joelinton (Newcastle). A seis jogos do fim das Eliminatórias, o Brasil busca consolidar a […]