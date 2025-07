Estrada Boa: triplicação da SC-401 avança com serviços de drenagem, escavação e pavimentação

Foto: Jonatã Rocha / SECOM

Com a volta do tempo mais seco em Florianópolis, as obras de triplicação da SC-401, que leva ao Norte da Ilha, avançam em ritmo acelerado. A maior parte dos trabalhos ocorre no período noturno para evitar transtornos adicionais na rodovia estadual que é a mais movimentada de Santa Catarina.

A obra já está cerca de 10% concluída, evoluindo em várias frentes diferentes (veja quadro abaixo), inclusive no ponto crítico do Morro das Madeireiras.

A rodovia foi duplicada há mais de 20 anos, período durante o qual recebeu apenas intervenções pontuais.

O projeto de triplicação, que inclui viadutos, ciclovia, alteração no raio de curva, vias marginais, melhoras significativas no sistema de drenagem e de contenção de encostas, entre outros avanços, significa uma transformação histórica, totalizando quase 10 quilômetros de obras.

Foto: Jonatã Rocha / SECOM

“Nosso foco é a mobilidade urbana, visando a redução dos congestionamentos na SC-401, que é uma entre dezenas de obras de grande porte viabilizadas pelo Programa Estrada Boa, idealizado e lançado pelo governador Jorginho Mello. Santa Catarina se transformou num canteiro de obras”, destacou o secretário da Infraestrutura, Jerry Comper.

Serviços em execução no momento

Aterro de canteiro e Plantio de grama – Sentido Norte – km 15,1 ao km 16,7

Continuação da instalação de meio fio – Sentido Norte – km 14,9 (Centro Administrativo) ao km 16,5

Execução de drenagem no canteiro – Sentido Norte – km 15,4

Escavação de material – Sentido Norte – km 17,9

Escavação de material e execução de aterro em rocha e barreira – Sentido Centro – km 18 (Morro das Madeireiras)

Execução da pavimentação (Escavação, camada de reforço, sub base e base) – Sentido Centro – km 15,3

Execução da pavimentação asfáltica sentido Centro – km 15,3

Foto: Jonatã Rocha / SECOM

Triplicação da SC-401 é parte do Programa Estrada Boa

Com um investimento de R$ 73 milhões do Governo de Santa Catarina, a triplicação da SC-401 integra o Programa Estrada Boa, que já entregou 13 obras rodoviárias desde o seu lançamento em agosto de 2023. Com um total de R$ 3,5 bilhões em recursos, o programa é o maior da história rodoviária do estado.