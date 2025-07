Homem que aplicava o golpe de estelionato digital na compra de centrais de ar é preso no Asa Branca

Posted on

Cursos são 100% gratuitos – Foto: Divulgação/Senac O Senac Roraima divulgou nesta terça-feira, 25, edital com 158 vagas para cursos gratuitos em Boa Vista. Os interessados devem se candidatar de forma online no site da instituição a partir desta quarta-feira, 26. Podem se inscrever candidatos de família com renda per capita de até dois […]