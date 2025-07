Agência Minas Gerais | Governo de Minas divulga semifinalistas para intercâmbio do Passaporte Mineiro do Conhecimento

Relacionadas



O Governo de Minas divulgou, nesta segunda-feira (14/7), a lista completa dos 180 estudantes semifinalistas da segunda edição do Passaporte Mineiro do Conhecimento, programa de intercâmbio internacional voltado a estudantes do 1º ano do Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) da rede estadual.





A relação dos selecionados pode ser consultada aqui



Desse grupo, 90 estudantes serão contemplados com bolsas de estudo para cursar o 2º ano do ensino médio no exterior, com todas as despesas pagas pelo Estado. O intercâmbio inclui passagens aéreas, emissão de visto, hospedagem, seguro saúde, taxas acadêmicas e ajuda de custo mensal. A iniciativa é executada pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), em parceria com a Fundação Helena Antipoff (FHA).

Os semifinalistas foram selecionados a partir da participação em uma trilha formativa realizada no início de junho, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). A imersão reuniu 300 estudantes de 794 escolas estaduais com oferta de EMTI.

Além do histórico acadêmico e frequência escolar, também foram considerados critérios já previstos na etapa de inscrição da intenção de bolsa, como comprometimento demonstrado durante a trilha formativa, a consistência e a clareza dos argumentos apresentados no vídeo de motivação enviado pelos estudantes.





















Segunda etapa

Uma nova fase do projeto está prevista para outubro deste ano, quando outros 200 estudantes da rede estadual participarão de uma segunda trilha formativa. Ao final, mais 120 semifinalistas serão selecionados, dos quais 60 receberão bolsas de intercâmbio. Com isso, a segunda edição do projeto contemplará, ao todo, 150 estudantes com experiências internacionais no ano de 2026.

Internacionalização da educação

Com investimento de, aproximadamente, R$ 20 milhões, o Passaporte Mineiro do Conhecimento consolida a proposta iniciada com o projeto-piloto Cidadão Global, lançado em 2018 na Fundação Helena Antipoff para os estudantes da Escola Sandoval Soares de Azevedo, em Ibirité.

Em 2025, o projeto foi ampliado para todas as 794 escolas estaduais que oferecem o Ensino Médio em Tempo Integral, democratizando o acesso à educação internacional para estudantes de todas as regiões de Minas Gerais.