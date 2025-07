AVISO DE PAUTA: Educação realiza simulado nas 1.038 escolas estaduais para avaliar aprendizagem dos estudantes

As escolas estaduais de Santa Catarina realizam os simulados de avaliação da aprendizagem dos estudantes do 5º e 9º ano do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio nesta terça-feira, 15. A ação faz parte do programa Qualifica SC, do Governo do Estado, que tem como objetivo principal qualificar o processo de ensino e aprendizagem, buscando uma educação mais eficiente, equitativa e de qualidade em todo o estado.

Por meio dos simulados, será possível diagnosticar a situação atual da aprendizagem dos estudantes em nível estadual, identificando tanto as habilidades que já estão consolidadas quanto as defasagens existentes. Os resultados fornecerão dados comparativos entre o desempenho previsto e o real, informações vitais para que as ações de intervenção sejam mais assertivas.

Serviço

O quê: simulados de avaliação da aprendizagem

simulados de avaliação da aprendizagem Quando : terça-feira, 15 de julho

: terça-feira, 15 de julho Onde: Instituto Estadual de Educação, às 9h30 (5º e 9º ano do Ensino Fundamental) e às 10h30 (3ª série do Ensino Médio)

