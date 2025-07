IFSP Cotia realiza terceira audiência pública em agosto – IFSP

Posted on

Por: Mariana Campos A exposição “Jardim de Joana”, da artista plástica Angélica Lima, já pode ser conferida no Pátio Cianê Shopping, no Centro de Sorocaba. A mostra gratuita conta com pinturas feitas com a técnica de aquarela sobre papel e permanecerá aberta para visitação no Bloco B do empreendimento, no Piso 2, até o […]