Nossa colônia de férias está a todo vapor! – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Nossa Colônia de Férias está a todo vapor!

O projeto Vamos Brincar na Rua segue com uma programação intensa para as crianças da nossa cidade!

De segunda a quinta-feira, as atividades acontecem no Parque Ecológico Anthero dos Santos. Já às sextas-feiras, de forma itinerante, a ação leva lazer, diversão e muita brincadeira para diferentes bairros. Nesta semana (18), a atividade será realizada no Parque Ambiental do bairro Parque Santa Clara, das 09h às 12h.

A iniciativa é destinada a crianças e adolescentes de 7 a 17 anos.

É a Prefeitura de Guaratinguetá garantindo momentos de alegria, convivência e segurança para as nossas crianças!