BOLETIM – Sine oferece mais de 7,9 mil vagas de emprego em Santa Catarina

Santa Catarina tem 7,9 mil vagas de emprego abertas por meio do Sine nesta semana.

Do total, 417 são exclusivas para pessoas com deficiência.

As oportunidades abrangem diversos setores e níveis de escolaridade, com destaque para áreas da indústria, comércio, construção civil e serviços.

Os municípios com maior número de postos abertos são Tijucas, Tubarão, Chapecó, Brusque, São Miguel do Oeste, Blumenau e São José.

De acordo com o secretário de Estado de Indústria, Comércio e Serviço, Silvio Dreveck, os postos de trabalho abertos reforçam o bom momento da economia catarinense e as unidades do Sine facilitam a aproximação entre os candidatos e as empresas com vagas abertas.

Os interessados também podem consultar e se candidatar às vagas por meio do Portal Emprega Brasil.

Repórter: Marcos Lampert