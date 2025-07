Parceria entre EBC e UniRV leva nova rádio pública para Goiás

Posted on

Por MRNews Renascer: Deocleciano e Morena Terminam a Novela Entre os Assentados** No último capítulo do remake de “Renascer”, os telespectadores irão se emocionar com as reviravoltas e o desfecho surpreendente de alguns personagens. João Pedro (Juan Paiva) e Sandra (Giullia Buscacio) decidirão devolver a Mariana (Theresa Fonseca) a casa que um dia pertenceu à […]