Secretaria de Segurança Urbana participa de audiência no MPPB sobre presença de crianças nos semáforos

14/07/2025 |

21:00 |

262

A Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania de João Pessoa (Semusb) participou, nesta segunda-feira (14), de uma audiência intersetorial promovida pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB), por meio da 33ª Promotoria de Justiça da Criança e do Adolescente, para discutir estratégias de enfrentamento à presença de crianças e adolescentes em situação de rua nos semáforos da cidade.

O encontro, conduzido pelo promotor João Arlindo Corrêa Neto, reuniu representantes do CMDCA-JP, Conselho Tutelar da Região Praia, CREAS II, SEDES, CRAS São José e da própria Secretaria de Segurança, representada pela secretária executiva, Rebeca Barros.

“Estamos preparados para atuar de forma firme e responsável, em conjunto com os demais órgãos competentes, para organizar uma operação que enfrente esse problema de maneira eficaz. A população de João Pessoa cobra posicionamento e ação, e o momento de transformar essa realidade é agora. Nas nossas ações de policiamento com a Guarda Civil a gente já vem se deparando com essa situação que é um problema social e precisamos agir de mãos dadas para encontrar uma solução”, disse Rebeca Barros.

Durante a reunião, foi relatado o aumento de denúncias sobre a atuação de crianças e adolescentes em cruzamentos movimentados, como o da Rua da Candelária com o Retão de Manaíra. Os participantes apontaram dificuldades na abordagem dessas famílias, que muitas vezes fornecem dados falsos ou mudam de local com frequência.

Como encaminhamento, foi proposta a realização de campanhas educativas para conscientizar a população sobre a importância de não dar esmolas. Uma nova reunião foi agendada para o dia 13 de agosto, no auditório do MPPB, com a participação ampliada de outros órgãos.