Último dia para as inscrições para a semana da tecnologia e inovação da juventude – CGNotícias

Por MRNews



Ainda da tempo para se inscrever para a Semana da Tecnologia e Inovação da Juventude, Promovido pela Secretaria Executiva da Juventude (SEJUV) em parceria com a Faculdade de Computação da UFMS e a empresa Digix, Interessados devem se inscrever até o fim do dia no link https://sejuvcg.campogrande.ms.gov.br/home.

o evento tem início nesta terça-feira (15) e promete oferecer uma imersão no universo da inovação e da tecnologia para os jovens de Campo Grande, com uma programação gratuita, a iniciativa contará com oficinas de informática básica, minicursos, palestras e experiências práticas em áreas como inteligência artificial, robótica, realidade virtual, drones, produção musical e desenvolvimento de games.

A programação acontece de 15 a 18 de julho, sempre das 13h30 às 17h, na sede da SEJUV, localizada no 3º andar do Shopping Marrakech. O encerramento será realizado no Instituto Mirim, com uma série de palestras com participações de Suely Almoas, empresária com mais de 40 anos de atuação no setor e atual CEO da Digix, e de Cleyton Goulart, presidente do Instituto de Pesquisa e Inovação em Inteligência Artificial de Mato Grosso do Sul. Voltadas ao mercado de trabalho e às carreiras do futuro.

