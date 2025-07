Ação rápida da fiscalização e GCM restabelece a ordem no sábado

Paula Paz





Proteção ao Cidadão

Uma ação conjunta entre as equipes da Fiscalização de Postura e a Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Guarda Civil Municipal, resultou na interdição de uma adega que funcionava de forma irregular na Rua João Vicente, no bairro Dom Bosco, região leste da cidade.

A ação foi desencadeada a partir de uma solicitação feita via telefone 153, por volta das 00h17 da madrugada de sábado para domingo. No local, foi constatado que o estabelecimento operava fora do horário permitido, com música mecânica em alto volume, aglomeração de pessoas e ocupação indevida da via pública.

Diante das irregularidades, a equipe de Fiscalização lavrou uma multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de realizar a interdição do estabelecimento. Também foram apreendidos equipamentos e mobiliários que estavam obstruindo a circulação na rua.

A ação garantiu o encerramento imediato da perturbação e da aglomeração, restabelecendo a ordem e o sossego da vizinhança.



A Prefeitura reforça que denúncias de perturbação do sossego e desrespeito às normas municipais podem ser feitas a qualquer hora pelos canais oficiais, como o telefone 153 da GCM.



