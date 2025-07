Condutor socorrista do Samu de Sorocaba recebe medalha de honra da ONU pela contribuição nos resgates da enchente no Rio Grande do Sul

O condutor socorrista do André Gaidukas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Sorocaba foi homenageado, nesta terça-feira (15), na Câmara Municipal, com a medalha de honra da Associação Brasileira das Forças Internacionais da Paz (ABFIP), órgão integrante da Organização das Nações Unidas (ONU), pela contribuição nos resgates da enchente no Rio Grande do Sul, que ocorreu em abril e maio do ano passado.

Além de Gaidukas, também foram homenageados os representantes de outros órgãos: Adilson de Oliveira França, Rodrigo Henriques dos Santos, Oswaldo Francisco Rosa Junior, Rogério Marins e Rogério Pais.

A medalha cinquentenário das Forças de Paz do Brasil foi intitulada pela ABFIP com a finalidade de premiar ações meritórias que enaltecem a Pátria Brasileira perante as demais nações.