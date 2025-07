Corrida de Aniversário: kits serão entregues nesta quinta e sexta

Nei José Sant’Anna





A retirada dos kits da tradicional Corrida de Aniversário de São José dos Campos acontecerá nesta quinta (17) e sexta-feira (18), das 10h às 20h, no auditório do Centro da Juventude, localizado na Rua Aurora Pinto da Cunha, 131, no Jardim América.

O kit, que inclui camiseta, número de peito, chip de cronometragem e alfinetes, deverá ser retirado mediante apresentação de documento pessoal. Não haverá entrega de kits no dia da prova.

Durante a retirada do kit, os participantes poderão contribuir voluntariamente com a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis (exceto sal), que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos.

Com a participação de 2.500 atletas, a Corrida de Aniversário de São José dos Campos acontecerá neste domingo (20), com largada às 7h, na Avenida Fundo do Vale, ao lado do Paço Municipal.

A corrida faz parte do Circuito Joseense de Corridas de Rua e integra as celebrações pelos 258 anos da cidade. Realizado pelo Instituto Brasileiro de Inclusão Sociocultural, por meio da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, o evento tem apoio da Prefeitura e organização da WX Esportes.

Modalidades

A Corrida de Aniversário contará com percursos de 5 km e 15 km para atletas a partir dos 16 e 18 anos, respectivamente. Também há uma categoria de 5 km para Pessoas com Deficiência (PCD), dividida entre cadeiras atletas, amputados de membros inferiores e deficientes visuais — com direito a atleta-guia, conforme o regulamento.

A largada será escalonada: às 7h25 para os PCDs e às 7h30 para os demais atletas. O percurso será realizado em circuito urbano com aclives e declives, e o tempo máximo para a conclusão é de 2h15, com chegada no mesmo local da largada.

Premiação

Todos os concluintes receberão medalhas de participação. Haverá troféus para os cinco primeiros apresentados gerais nos 5 e 15 km (masculino e feminino), além dos três melhores por faixa etária na prova de 15 km. Os três primeiros PCDs apresentados também serão premiados, assim como as três equipes com maior número de atletas inscritos.



