Entrega dos kits da Corrida de 32 anos do IFRR inicia nesta quinta-feira, 17

Divulgação IFRR



Os atletas inscritos na Corrida de 32 anos do Instituto Federal de Roraima (IFRR) já podem se preparar para retirar seus kits. A entrega será nos dias 17 e 18 de julho, das 9h às 17h, no hall de entrada do Campus Boa Vista, localizado na Avenida Glaycon de Paiva, 2496, Bairro Pricumã. O evento conta com cinco categorias de participação: idoso 60+, pessoa com deficiência (PCD), comunidade em geral, estudantes do IFRR e servidores do IFRR. A corrida acontece no dia 20 de julho.

A organização da corrida reforça que, antes de comparecer ao local, os participantes devem acessar o site para verificar se a inscrição está com o status “Confirmado”, garantindo, assim, a participação. Também é importante conferir se os dados pessoais cadastrados estão corretos. Caso haja necessidade de ajustes, estes poderão ser solicitados durante a retirada do kit.

Para efetuar a retirada, o atleta deverá apresentar um documento oficial com foto e entregar 1 kg de alimento não perecível (exceto sal). Estudantes e servidores do IFRR precisam, além disso, apresentar um comprovante de vínculo institucional, como carteirinha estudantil, declaração de matrícula, crachá ou identificação pelo Suap. A retirada por terceiros é desde que apresentados os documentos exigidos do atleta inscrito.

De acordo com o IFRR, a troca de titularidade do kit será aceita apenas se o novo atleta atender aos critérios da categoria original. A única exceção é a categoria comunidade em geral, que não possui restrições quanto à substituição.

Outras informações e o regulamento completo da corrida estão disponíveis no site do evento. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail [email protected].

