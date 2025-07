PAT faz seleção presencial para vagas da parada da Revap

José Roberto Amaral





Algumas vagas de emprego para a parada técnica da Revap (Refinaria Henrique Lage), em São José dos Campos, passaram a ser oferecidas de forma presencial no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador).

Os interessados podem comparecer pessoalmente à unidade, desde que atendam aos perfis exigidos para as funções disponíveis.

As oportunidades abertas até o momento incluem 90 vagas para caldeireiro, 80 oportunidades para técnico em eletrotécnica, 75 para técnico em instrumentação, 30 para eletricista, 22 para pintor industrial e 20 vagas para montador de andaimes.

Para concorrer às vagas técnicas, é necessário possuir formação específica na área, experiência prévia em manutenção industrial e disponibilidade para atuar em regime temporário, conforme as exigências da parada técnica.

Para as demais vagas, também é requerida experiência anterior comprovada em trabalhos industriais e conhecimentos específicos na função.

Além do atendimento presencial, os candidatos podem se inscrever pelo site da Prefeitura, onde está disponível um formulário online para o envio de currículos. Clique no link para acessar o serviço.

Até o momento da publicação desta matéria, quase 12 mil currículos já haviam sido cadastrados na plataforma digital.

Uma equipe do PAT é responsável por receber, organizar e encaminhar os currículos para as empresas terceirizadas contratantes, de acordo com a demanda de cada função.

Serviço gratuito

O PAT não realiza nenhum tipo de cobrança para intermediar as vagas de emprego. O serviço é totalmente gratuito, tanto para os candidatos quanto para as empresas contratantes.

A unidade está localizada na Praça Afonso Pena, 175 – centro, com atendimento ao público de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, por ordem de chegada.

Importante: o envio ou cadastro do currículo, seja presencialmente ou pela internet, não garante a contratação. A seleção dos candidatos é feita exclusivamente pelas empresas responsáveis pelo processo seletivo, com base em critérios técnicos, operacionais e de perfil profissional.

Parada técnica

Realizada em média a cada três anos, a parada técnica da Revap prevê a contratação de cerca de 5.000 trabalhadores em setembro e outubro, período programado para se atingir o pico de trabalhadores em atividade na refinaria.

Os trabalhadores contratados ficarão responsáveis principalmente pela manutenção e montagem de novos sistemas.

Segundo o cronograma da refinaria, as unidades terão as atividades interrompidas entre 23 de agosto e 19 de novembro, em períodos escalonados.

Em reuniões com a direção da Revap, a Prefeitura de São José dos Campos vem reforçando a necessidade de se priorizar a contratação de mão de obra local, conforme previsão da Lei Municipal 9.539, de maio de 2016.

De acordo com a legislação, as empresas prestadoras de serviços no polo industrial de São José devem prioritariamente contratar e manter trabalhadores domiciliados no município, no percentual de 70% do seu quadro de funcionários.



