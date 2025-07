Secitec faz levantamento para oferecer cursos do programa Qualifica João Pessoa nos Creas

A equipe de Educação e Tecnologia da Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secitec) da Prefeitura de João Pessoa iniciou, nesta quarta-feira (16), uma série de visitas aos quatro Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) da Capital. O objetivo é instalar equipamentos de informática e oferecer cursos à distância e presenciais para jovens e adultos acolhidos nessas unidades.

As primeiras visitas ocorreram nos Creas do Centro e de Jaguaribe. Nessas localidades, foram realizadas reuniões com os profissionais dos espaços, onde foi feito um levantamento detalhado dos materiais e recursos necessários para a implantação dos cursos, tanto em formato presencial quanto online.

A chefe da Divisão Técnico Pedagógico da Secitec, Yaponira Santos Pereira da Silva, ressaltou que a iniciativa faz parte das atividades de ampliação do programa ‘Qualifica João Pessoa’, coordenado pela própria Secitec. Este programa é considerado fundamental para a sociedade, uma vez que oferece qualificação profissional em diversas áreas, incluindo educação, negócios, saúde e tecnologia.

“Esses cursos são essenciais para promover a inclusão social, desenvolver habilidades e impulsionar o desenvolvimento local. Essa iniciativa é um exemplo claro de como a educação à distância pode ser uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento social e econômico da nossa Capital”, pontuou Yaponira.

Sandra Chaves de Almeida, assistente social das medidas socioeducativas da Prefeitura de João Pessoa, explicou que a meta inicial é identificar as necessidades para, então, disponibilizar cursos de inovação nas quatro unidades dos Creas. O foco principal é atender adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. “Estamos avaliando a estrutura, o que precisa de manutenção e quais equipamentos eletrônicos são necessários para começar a ofertar os cursos ainda este ano”, afirmou.

Próximos passos – As próximas visitas estão agendadas para esta quinta-feira (17), nos Creas dos bairros de Mangabeira e Pedro Gondim. A advogada da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), Priscila Vanessa Soares de Melo, enfatizou que os cursos de tecnologia atuarão como um “instrumento de mudança de vida” para adolescentes em situação de risco social. Ela explicou que, ao se engajarem nos cursos, os reeducandos podem assumir um novo papel e uma nova função no mercado de trabalho.

Acesso aos cursos – A plataforma dos cursos se destaca por ser intuitiva e responsiva, permitindo que o usuário avance no seu próprio ritmo. Para acessar, basta clicar no link: https://ead.secitecjp.com.br/login/index.php, inserir o e-mail e criar uma senha. Para quem acessa pela primeira vez e tem dúvidas, um tutorial está disponível logo abaixo do campo de acesso. É importante notar que não há prazo fixo para as inscrições, que permanecem abertas enquanto houver vagas.

A oferta de cursos online e presenciais, como esta iniciativa, demonstra que o Município de João Pessoa está preocupado em oferecer à sociedade não apenas o caráter punitivo, mas também o apoio social. Ao final do curso, o participante receberá um certificado, o que pode facilitar sua inserção no mercado de trabalho assim que cumprir suas obrigações com a justiça.