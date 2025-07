Servidores e estudantes da Rede Federal têm acesso gratuito a evento sobre TICs – IFSP

Painel Telebrasil Summit 2025 será realizado nos dias 2 e 3 de setembro, em Brasília

Servidores e estudantes da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica terão acesso gratuito ao Painel Telebrasil Summit 2025, que será realizado nos dias 2 e 3 de setembro, em Brasília. O evento reunirá executivos dos setores de telecomunicações e tecnologia, além de especialistas da indústria, da educação e do governo, para discutir como a conectividade e os avanços tecnológicos estão transformando os negócios e os serviços públicos.

Promovido pela Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil) com apoio da Confederação Nacional da Tecnologia da Informação e Comunicação (ConTIC), o encontro conta com o apoio institucional do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif).

A programação inclui painéis, palestras, talkshows e sessões temáticas que abordarão os principais desafios e oportunidades das telecomunicações, com participação de lideranças do setor, autoridades governamentais e formuladores de políticas públicas. As informações sobre todo o evento, inscrições, programação, participantes, datas e temas estão na página https://paineltelebrasil.org.br.

Prêmio Inova

Reconhecido como um dos principais eventos de telecomunicações do país, o Painel Telebrasil também será palco do Prêmio Inova, que selecionará três protótipos de soluções inovadoras desenvolvidas com o uso de tecnologias de conectividade e alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

A premiação é fruto de uma parceria entre a ConTIC e o Conif, com apoio da Telebrasil. A escolha dos projetos foi realizada por meio do Edital Conif/ConTIC nº 5, que selecionou protótipos desenvolvidos em projetos de extensão ou pesquisa nas instituições da Rede Federal.

Esta será a quinta edição da colaboração, cujo tema é: “Inovações voltadas para o desenvolvimento sustentável com uso de tecnologias de conectividade”. Em anos anteriores, foram reconhecidos projetos voltados ao agronegócio, à saúde, ao bem-estar e à gestão pública.

Painel Telebrasil Summit 2025

Dias 2 e 3 de setembro

No Royal Tulip Brasília Alvorada, Brasília

Inscreva-se em: paineltelebrasil.org.br

