A Prefeitura Mais Perto de Você!  – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Venha participar da Rota Cidadania, um evento especial onde representantes de diversas secretarias da Prefeitura estarão prontos para atender você, ouvir suas demandas e encaminhar suas solicitações.

Saúde:

Odonto Móvel: Avaliação com dentistas para cuidar do seu sorriso.

Vacinação: Atualize suas vacinas contra gripe, febre amarela e sarampo. Não esqueça de levar sua carteira de vacinação para verificação.

Esporte e Lazer:

Colônia de Férias Itinerante: Professores estarão à disposição com brincadeiras lúdicas e divertidas para garantir a alegria dos pequenos.

Assistência Social:

A equipe do CRAS Parque São Francisco estará no local para oferecer orientações sobre diversos programas sociais, tirar dúvidas e ajudar no que for preciso.

Não perca essa oportunidade de acessar diversos serviços e se conectar com a Prefeitura! Sua participação é fundamental para construirmos uma cidade cada vez melhor.

Anote aí:

Data: 19 de julho (sexta-feira);

Horário: Das 9h às 12h;

Local: Praça da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Bairro João Daniel.

Contamos com a sua presença! Juntos, fazemos uma Guaratinguetá mais forte e unida!