Filhos de pessoas privadas de liberdade expressam sentimentos por meio da arte

Acreditando na força da arte como instrumento de expressão, escuta e transformação, a Sejuc (Secretaria da Justiça e da Cidadania) lançou o 1º Concurso de Desenho Infantil “Pai & Filho: Desenhando Amor”, voltado exclusivamente para filhos e filhas de pessoas que estão cumprindo pena no sistema prisional de Roraima.

A iniciativa busca oferecer um espaço seguro e acolhedor para que essas crianças e adolescentes possam expressar suas emoções, sonhos e vivências por meio do desenho.

O edital está disponível no site da Sejuc. Podem se inscrever os filhos dos internos da Cadeia Pública de Boa Vista e da Penitenciária Agrícola Monte Cristo, com carteira de visitação válida da mãe ou responsável e que tenham de 4 a 12 anos.

As inscrições ocorrem até o dia 25 de julho e podem ser feitas presencialmente, na Ouvidoria da Sejuc, que fica na avenida Getúlio Vargas, 8120, no bairro São Vicente. No ato da inscrição, o responsável deverá levar os documentos da criança, carteira de visita da criança e do próprio responsável, além do desenho.

A ouvidora da Sejuc, Ylana Ferreira, explicou que esse é um concurso de desenho em homenagem ao dia dos pais. O objetivo do projeto é fortalecer o vínculo entre os pais privados de liberdade e seus filhos por meio da arte.

“No momento da inscrição, o responsável deve trazer o desenho. Lembrando que esse desenho tem que ser em uma folha A4, sem textos. Serão escolhidos cinco desenhos para cada unidade prisional. Os vencedores irão receber uma premiação simbólica, com direito a certificado e uma homenagem emocionante para o pai no dia da solenidade. Essa entrega é uma forma de demonstrar amor, afeto e a valorização do papel paterno, mesmo que o pai esteja na unidade prisional”, reforçou.

Serão escolhidos os cinco desenhos mais bem pontuados de filhos de pais privados de liberdade de cada unidade prisional do Estado da seguinte forma:

1º lugar: certificado, exposição do desenho em mural, prêmio simbólico (kits de artes, livros infantis, dentre outros) e mensagem verbal para o pai no dia da cerimônia (opcional).

2° a 5 lugar: certificado, exposição do desenho em mural, e mensagem verbal para o pai no dia da cerimônia (opcional).

As solenidades de premiações serão realizadas nos dias 22 de agosto, na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, e 29 de agosto, na Cadeia Pública de Boa Vista.

