Helicóptero, viaturas e armamentos: PRF leva exposição interativa ao shopping neste sábado, dia 19

Foto: Divulgação



Com a proposta de promover uma experiência diferente para toda a família, o shopping localizado no bairro Cauamé, receberá, neste sábado dia 19, a Exposição da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O evento marca a celebração ao aniversário da corporação em Roraima, que completa 97 anos no dia 24 de julho.

Com entrada gratuita, a mostra acontece das 10h às 22h. Ela ocupará dois espaços do shopping: a Praça de Eventos e o estacionamento externo. O local vai reunir uma série de itens utilizados no dia a dia da corporação.

Itens da PRF na exposição

Os visitantes poderão então, conferir de perto viaturas, motocicletas, armamentos, equipamentos de fiscalização e uniformes antigos. Além disso, o momento terá a exposição de miniaturas de viaturas e outras tecnologias que fazem parte do trabalho dos agentes da PRF

Do mesmo modo, um dos destaques da exposição será o helicóptero oficial da PRF. Ele ficará estacionado na área externa do shopping para visitação do público.

Iniciativa

A iniciativa tem como objetivo aproximar a população do trabalho da PRF e apresentar, de forma educativa e interativa, os recursos utilizados pela instituição para garantir a segurança nas estradas brasileiras.

“Essa é uma oportunidade de interação entre a comunidade e uma das instituições mais respeitadas do país. A proposta é que os visitantes conheçam de perto os recursos, as tecnologias e a história da PRF, de forma educativa e acessível para todas as idades”, afirmou Leandro Bastos, superintendente do Shopping.

Fonte: Da Redação