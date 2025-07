Merendeiras da rede municipal recebem capacitação para aprimorar preparo e qualidade da alimentação escolar em Boa Vista

Capacitação das merendeiras da rede municipal de ensino – Foto: Divulgação/ Semuc/ PMBV



A Prefeitura de Boa Vista promoverá, entre os dias 17 e 18 de julho, a capacitação de merendeiras da rede municipal de ensino. No total, são 437 profissionais, sendo 401 da zona urbana, 11 da zona rural, 16 das comunidades indígenas, além de 9 servidoras estatutárias contempladas pela ação.

O objetivo da capacitação é aprimorar o trabalho das merendeiras para melhorias no cotidiano escolar. A capacitação teórica e prática promove o desenvolvimento de competências técnicas como, por exemplo, a atualização de procedimentos e o comprometimento com uma merenda escolar nutritiva, segura e de qualidade que atende a mais de 53 mil estudantes da rede.

As aulas ocorrem no auditório da Universidade da Amazônia (Unama), parceira na ação. O curso de capacitação é ministrado por nutricionistas da instituição, com foco especial nas boas práticas de produção e cálculo de per capita alimentar. A formação é continuada e ocorre duas vezes ao ano.

Capacitação garante atualização e boas práticas na rotina das escolas

De acordo com o nutricionista da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), George Barros, a capacitação representa um momento importante de reforço técnico e orientação profissional para as merendeiras. “No treinamento, atualizamos e orientamos as novas integrantes da rede. Trabalhamos temas, como as boas práticas de produção, essenciais para garantir um trabalho de excelência nas escolas”, explicou.

Da mesma forma, o profissional destaca o impacto positivo da alimentação escolar no dia a dia dos estudantes. “A merenda escolar é essencial para o desenvolvimento cognitivo e social das crianças. Para muitas delas, é uma das principais refeições do dia. Por isso, é fundamental que os profissionais responsáveis por esse preparo estejam bem capacitados e conscientes da importância do seu trabalho”.

O sabor único de se dedicar para o que ama

A merendeira Viviane Barbosa, que atua há mais de oito anos na Escola Municipal Carlos Raimundo Rodrigues, reconhece o valor da formação contínua como ferramenta para o aprimoramento profissional.

“Esses cursos são maravilhosos. A cada edição, aprendemos algo novo. Alimentação é uma área que está sempre evoluindo, então precisamos estar em constante atualização. As práticas de manipulação de alimentos mudam, melhoram e a gente precisa acompanhar isso”, contou.

Viviane também falou sobre a satisfação que sente ao exercer sua função dentro da escola. “Cozinhar é um amor profundo. Eu adoro. E quando a gente faz com amor, isso chega nas crianças. O mais gratificante é ouvir ‘tia, tá delicioso!’ ou ser reconhecida na rua como a ‘tia da merenda’. Isso é tudo para mim”, relatou.

Atuando há dois anos no Núcleo de Creches Equatorial, Rosângela Morais participou da capacitação pela primeira vez e compartilhou sua experiência como nova na função. “No começo foi difícil, porque eu não tinha base nenhuma. Mas hoje vejo que somos parte fundamental na escola. Se não tem merenda, não tem aula. Ver o rostinho das crianças comendo e pedindo mais não tem preço. Já aconteceu até de pai vir pedir receita porque o filho elogiou muito a comida. Isso mostra que estamos no caminho certo”, disse.

As aulas na Rede Municipal de Ensino de Boa Vista retornam na próxima quarta-feira, 22, com a expectativa de receber mais de 53 mil alunos nas escolas e creches da capital.

Fonte: Da Redação