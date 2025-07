Prefeitura resgata cães que estavam sofrendo maus-tratos na Zona Sul da Capital

Posted on

O Portal de Gestão do Cadastro Único ficará temporariamente fora do ar a partir do dia 21 de fevereiro, até 17 de março de 2025 para implantação de novo sistema e capacitação dos colaboradores com a nova plataforma. O Sistema de Cadastro Único, que é operado pela Caixa Econômica Federal (CAIXA), será substituído por um […]