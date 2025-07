Quer adotar um amigo? – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

A previsão do tempo indica tempo firme, com sol e poucas nuvens para este sábado (15) em grande parte de Mato Grosso do Sul. Ainda, espera-se baixa umidade relativa do ar, com valores entre 15% e 40%, por isso recomenda-se beber bastante líquido e umidificar os ambientes. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento […]