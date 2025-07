Funjope apoia projeto ‘Samba na Praça’ e consolida espaço como ambiente de eventos culturais

A Prefeitura de João Pessoa, através da sua Fundação Cultural (Funjope), está apoiando o projeto ‘Samba na Praça’, que realiza apresentações no Centro Histórico, sempre após a programação do Sabadinho Bom. A partir de agora, a Praça Rio Branco se consolida como um ambiente de shows e de eventos, envolvendo, além do tradicional Sabadinho Bom, o Samba na Praça.

“O projeto Samba na Praça existe há algum tempo e, eventualmente, eles nos pediam algum tipo de suporte, de apoio, mas sempre desejavam um momento mais espontâneo e independente de um movimento de samba na cidade sem precisar da gestão da Fundação. Nós temos feito um trabalho de conversa com os integrantes do Samba na Praça no sentido de a Funjope poder acolher, estimular mais intensamente, com maior regularidade, a questão do samba e do ambiente da Praça Rio Branco como um lugar de roda de samba”, inicia o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

A partir dessas conversas, conforme observa o diretor, foi construído consenso com os sambistas para que, a partir de agora, a Prefeitura também promova e dê esse apoio de forma sistemática, mais orgânica às rodas de samba naquele território. “Na verdade, o Samba na Praça é uma continuidade do nosso Sabadinho Bom. Isso é muito importante para o movimento de música e de samba na cidade de João Pessoa”, acrescenta.

Josinaldo Nascimento, um dos integrantes do Samba na Praça, comemora o apoio da Funjope. “Nós avaliamos como uma iniciativa muito bem estudada, analisada e tomada no sentido de engrandecer os projetos culturais ali realizados. Com esse apoio, o Samba na Praça envidará esforços no sentido de adequação às determinações condizentes”, pontua.

Neste sábado, o Samba na Praça traz como atrações os músicos Ricete do Cavaco no cavaco e voz, Naldo da Marcação no surdo, Mário, Erisvaldo e Chida na voz, Renan no tantan, Jefferson no violão, Ricardo na cuíca, além de Yuri, Glorinha e Neide que vão apresentar muitos sambas de raiz e de enredos, pagodes e músicas variadas.

Entre as canções que fazem parte do repertório estão ‘Não deixe o samba morrer’ (Alcione), vários sambas de Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Grupo Revelação, Fundo de Quintal, entre outros.

“As expectativas para este sábado, como sempre, é de oferecer muita alegria para o nosso povo paraibano e turistas com o propósito de elevar cada vez mais o nome da cidade de João Pessoa”, afirma o músico Josinaldo Nascimento.

A banda Samba na Praça realiza, há 11 anos, eventos musicais na Praça Rio Branco, contribuindo para fomentar a cultura do samba e do pagode, para impulsionar o comércio local e os ambulantes e também para animar as tardes no Centro Histórico.