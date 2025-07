Santa Catarina reduz a criminalidade e registra as menores taxas em mais de uma década

Foto: Ricardo Trida / PCISC

O combate à criminalidade em Santa Catarina produziu resultados expressivos no primeiro semestre de 2025, muitos deles representando os menores percentuais já registrados desde o início da série histórica — ou seja, desde quando o Governo do Estado passou a contabilizar os crimes. Um dos grandes destaques do relatório produzido pela Diretoria de Inteligência Estratégica da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) diz respeito aos indicadores de mortes violentas, que incluem homicídios, feminicídios, latrocínios, lesão corporal seguida de morte e mortes por intervenção legal de agente do Estado. A taxa de 3,9 registrada no período é a menor desde 2011. Em relação ao primeiro semestre do ano anterior, a redução foi de 17,1%.

Se analisados separadamente, os indicadores também apresentam resultados positivos, como no caso dos homicídios. A taxa de 2,8 é a menor já alcançada no período, com 224 crimes registrados — sendo que, em 68% dos municípios, não houve nenhuma ocorrência. Trata-se de uma queda de 20,6% em comparação aos seis primeiros meses de 2024. Vale destacar ainda o número de homicídios registrados no mês de junho, que supera todos os indicadores anteriores para esse mês desde 2008, quando teve início a contagem dos casos. Ao todo, foram 27 crimes computados.

O indicador de latrocínio teve redução de 11,1% em relação a 2024 e alcançou o segundo melhor percentual da série histórica, com 0,10 para cada 100 mil habitantes. Da mesma forma, o indicador de lesão corporal seguida de morte sofreu queda significativa em comparação com o ano anterior, com uma redução de 33,3%.

Outro avanço constatado foi a redução no número de feminicídios em Santa Catarina, que alcançou a segunda menor taxa da série histórica iniciada em 2018 — 0,29 para cada 100 mil habitantes. Em relação ao primeiro semestre do ano anterior, a queda foi de 30,3%. Os crimes praticados contra mulheres em situação de violência doméstica também apresentaram uma redução de 3,6%, com 1.845 ocorrências a menos que no mesmo período de 2024.

Os números foram apresentados durante coletiva de imprensa conduzida pelo secretário da Segurança Pública, Flávio Rogério Pereira Graff, e pelo secretário adjunto, Sinval Santos da Silveira Júnior, com a participação do diretor de Inteligência Estratégica da SSP, João Marcos Tanan Sales, e do diretor de Tecnologia e Inovação, Everton Wiezbicki.

Flávio Graff enalteceu o trabalho das forças de segurança e a gestão voltada ao combate à criminalidade executada pelo governador Jorginho Mello, que, segundo ele, não tem medido esforços para equipar, aperfeiçoar e impulsionar o trabalho das forças policiais em Santa Catarina.

“Com muita alegria, destacamos esses registros altamente positivos como resultado do trabalho das forças de segurança — Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e o Corpo de Bombeiros Militar — que estão fazendo com que sejamos, de fato, o estado mais seguro do país. Evidentemente, isso se deve muito à atuação das forças de segurança, mas também ao momento histórico que vivemos em nosso estado, com alto índice de desenvolvimento humano, com a oferta de emprego e oportunidades para as pessoas que aqui vivem ou nos visitam. Enfim, de maneira geral, sob liderança do governador Jorginho Mello, estamos caminhando seguramente para uma condição bastante favorável, que faz de Santa Catarina o melhor estado para se viver”, concluiu.

Roubos e furtos em queda

Em mais um resultado inédito alcançado nos seis primeiros meses de 2025, o indicador de roubo registrou o menor percentual da série histórica, iniciada em 2010, com uma taxa de 33,1 para cada 100 mil habitantes. Além disso, com 555 ocorrências a menos, houve uma redução de 17,2% em relação ao mesmo período de 2024. Outro dado de destaque foi a queda no indicador de furto a instituição financeira, que chegou ao menor percentual desde 2011. Em comparação com 2024, a redução foi de 45,7%, com 19 ocorrências contra 37 registradas no ano anterior.

Seguindo em queda desde 2023, o indicador de furto registrou uma redução de 3,3% em relação ao mesmo período de 2024 — ao todo, foram 1.805 ocorrências a menos. Houve também recordes históricos nos indicadores de roubo e furto de veículos, que atingiram seus menores percentuais desde 2010, com reduções de 15,5% e 7,1%, respectivamente, em relação ao ano anterior.

Crimes no ambiente virtual

A migração dos crimes de estelionato para o ambiente virtual provocou um aumento expressivo nas ocorrências registradas na internet nos últimos anos, especialmente a partir do período da pandemia. Isso representa um dos grandes desafios da Segurança Pública na atualidade. No entanto, em relação ao primeiro semestre de 2024, ações exitosas das forças de segurança em 2025 promoveram uma redução de 7,2% no volume desses crimes, o que representa quase quatro mil ocorrências a menos.

Proteção ao cidadão

A atuação do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) também apresentou evolução em diversos indicadores no comparativo com o primeiro semestre de 2024. O CBMSC atendeu a quase cinco mil ocorrências de combate a incêndios, o que representa um incremento de 30,99% em relação ao volume atendido no ano anterior. As operações de busca e salvamento também tiveram um crescimento de 17%, com mais de 7.800 atendimentos. Foram socorridas quase 84 mil pessoas nos seis primeiros meses do ano, cerca de 3,3% a mais do que no mesmo período do ano passado.

Reconhecimento facial

Encerrando a apresentação dos números da Segurança Pública, o secretário adjunto da SSP, coronel Sinval Santos da Silveira Júnior, destacou os investimentos do Governo do Estado no projeto de reconhecimento facial que está em curso em Santa Catarina. Com um investimento de R$ 40 milhões, a Secretaria da Segurança Pública instalará mil câmeras com inteligência artificial para reconhecimento facial nos 60 municípios com mais de 26,5 mil habitantes. Além de concentrarem mais de 70% da população, esses municípios registraram cerca de 73% dos homicídios ocorridos no Estado em 2024.

A SSP vem realizando estudos técnicos de viabilidade em diversos eventos públicos, como o Carnaval de Florianópolis, a Festa Nacional do Pinhão, em Lages, e a Festa da Tainha, em Balneário Barra do Sul, com resultados muito positivos. Neste fim de semana (19 e 20/7), o Governo do Estado fará o primeiro teste com o uso de drones no processo de reconhecimento facial, durante o aniversário de Balneário Camboriú.

“Em breve, estaremos instalando esses equipamentos de forma definitiva nos municípios, com integração também dos dispositivos já disponíveis, a exemplo das câmeras do projeto Bem-Te-Vi”, concluiu.

