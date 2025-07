Agentes da Emlur percorrem mais de 19 mil quilômetros com serviços de limpeza e conservação

Os agentes da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana percorreram mais de 19 mil quilômetros, realizando serviços de limpeza e conservação, nas ruas e avenidas da cidade de João Pessoa, no primeiro semestre do ano. As ações de varrição, roçagem, capinação e pintura de meio-fio contemplaram todos os bairros da cidade, incluindo o entorno de prédios públicos municipais. Ao mês, os agentes de limpeza contemplam uma área superior a três mil quilômetros.

Conforme o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, os serviços de limpeza e conservação contribuem também para manter a cidade mais segura e sustentável, para moradores e visitantes. “O corte e a remoção de mato e vegetação em excesso contribuem para a segurança, inclusive, no tráfego viário, melhorando a visibilidade de motoristas e pedestres. Além disso, impede a proliferação de insetos, roedores, cobras e outros animais que se escondem na vegetação alta”, comentou.

O dirigente ainda destacou a prevenção de focos do mosquito transmissor da dengue, já que áreas limpas acumulam menos água parada e resíduos, reduzindo criadouros do Aedes aegypti. A pintura de meio-fio também contribui com a organização da cidade, destacando o aspecto de limpeza e cuidado. “Áreas bem cuidadas costumam desestimular o descarte irregular de resíduos”, pontuou Ricardo Veloso.

Moradora do bairro dos Bancários, Cláudia Andrade sempre caminha com o filho pelo Parque das Três Ruas. Para ela, a realização dos serviços de varrição, roçagem e capinação pelos agentes de limpeza contribuem para o embelezamento da área, tornando o local mais agradável. “É um trabalho muito importante. Sempre observo os agentes capinando, recolhendo as folhas das árvores, não só aqui no bairro, mas na cidade toda”, observou.

O superintendente da Emlur afirma que a realização dos serviços segue um ciclo, considerando que as equipes de agentes de limpeza voltam aos mesmos locais para promover a manutenção das áreas. No que se refere aos prédios públicos, são incluídos nas operações o entorno de escolas, creches, unidades de saúde da família, Centros de Referência de Assistência Social e da cidadania, mercados públicos e cemitérios, em apoio às secretarias municipais.

A população pode solicitar os serviços da Emlur pelos telefones 3213-4237, 3213-4238 e 3213-4240 ou pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. Outra opção é pelo site da Prefeitura de João Pessoa, na plataforma Prefeitura Conectada.