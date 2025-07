GCM apreende mais de mil porções de drogas no Parque São Bento – Agência de Notícias

Posted on

Com o objetivo de promover a inclusão e proporcionar experiências práticas no universo do esporte paralímpico, foi realizada no último sábado (14), em Campo Grande, a primeira edição do ano do Festival Paralímpico Loterias Caixa. O evento ocorreu nas dependências do ISMAC (Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos Florivaldo Vargas) e reuniu jovens com idades entre 7 […]