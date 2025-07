HGNI promove ação lúdica de conscientização sobre saúde bucal com crianças internadas

A pediatria do Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) se transformou em um espaço de aprendizado e diversão nesta semana, com uma ação educativa voltada à saúde bucal infantil. Em clima lúdico, personagens animados e dentistas da odontologia hospitalar percorreram as enfermarias enquanto pacientes e acompanhantes receberam kits de escovação e orientações práticas sobre higiene bucal. A iniciativa integra a campanha Julho Neon, dedicada à conscientização sobre os cuidados com a saúde da boca desde a infância.

Segundo a direção do hospital, o objetivo é incentivar a manutenção de hábitos saudáveis mesmo durante a internação — especialmente relacionados à saúde bucal — de forma leve e acolhedora.

“Esse tipo de ação educativa aproxima o cuidado técnico do lado humano. As crianças ficam mais abertas a aprender e os pais se sentem mais acolhidos — e, muitas vezes, até mais informados. É recompensador ver como uma iniciativa simples pode transformar os hábitos de higiene bucal e, com isso, tornar as crianças mais saudáveis”, destacou o diretor-geral do HGNI, Ulisses Melo.

A resposta foi imediata: os corredores da pediatria se encheram de curiosidade e entusiasmo. Internado por uma crise de asma, o pequeno João Pedro, de 2 anos, se divertiu com os personagens e ganhou uma nova escova de dentes. Para sua mãe, Natália Oliveira, de 37 anos, a ação vai além do entretenimento.

“Esse trabalho feito pelo hospital é essencial. Muitas crianças estão justamente na fase de crescimento e aprendizado, e orientar sobre a saúde bucal desde cedo faz toda a diferença na rotina delas daqui pra frente. Tem muita gente que não sabe a idade certa de levar o filho ao dentista, quando começar a escovação, ou até mesmo a importância de escovar a língua. São informações simples, mas que mudam hábitos e melhoram a saúde”, contou Natália, que recebeu orientações da equipe de dentistas da unidade.

Odontologia hospitalar no cuidado integral

Implementado em 2023, o serviço de odontologia hospitalar do HGNI atua de forma integrada em diversas áreas da unidade. O foco principal é contribuir para a recuperação clínica dos pacientes, prevenindo infecções bucais que podem agravar o quadro de saúde — especialmente em setores críticos como os Centros de Terapia Intensiva (CTIs), Unidade Pós-operatória, salas de isolamento e emergência. Somente nos seis primeiros meses de 2025, foram realizados 8.980 atendimentos, o que reforça a importância e a demanda crescente desse cuidado especializado dentro do hospital.

“A odontologia hospitalar atua para evitar que problemas bucais agravem as infecções sistêmicas. Já vemos resultados importantes com esse trabalho multidisciplinar, que tem impacto direto na evolução clínica dos pacientes”, explicou a dentista Beatriz Arêdes, integrante da equipe.

Os serviços prestados pela odontologia hospitalar vão desde a higiene bucal assistida até aplicação de laser, remoção de aparelhos ortodônticos e extrações, sempre de acordo com a necessidade clínica de cada paciente. O atendimento pode ser solicitado por qualquer setor do hospital, mediante autorização médica.