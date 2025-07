Operação Tapa-Buraco: avenida Venezuela recebe reparos em trecho de grande circulação de veículos em Boa Vista

Foto: Divulgação PMBV



A operação Tapa-Buraco fez uma intervenção nesta sexta-feira, 18, em um trecho da avenida Venezuela, no bairro Jardim Floresta – uma via de intensa movimentação, que chega a registrar em média a passagem de 900 veículos durante o pico da manhã. O ponto recuperado está localizado nas proximidades do semáforo em frente à sede do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

De acordo com o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Daniel Peixoto, a intervenção foi necessária devido aos danos provocados pelas chuvas. É que elas comprometeram a trafegabilidade da via. Ele informou que os serviços da operação Tapa-Buraco continuam ao longo da tarde desta sexta-feira, na rua Yeyê Coelho, no bairro Jardim Floresta. O secretário explicou ainda que as frentes de trabalho têm definição com base em um mapeamento técnico, por meio de inspeções em campo e a partir das demandas registradas pela população na Central de Atendimento 156.

“Nesta semana, concentramos os trabalhos em pontos estratégicos da avenida Ataíde Teive e nos bairros Caranã e Jardim Floresta. Até o momento, já recuperamos 262 vias em 49 bairros de Boa Vista. Em média, 25 ruas recebem os serviços da operação por semana”, destacou Peixoto.

O auxiliar de vendas Caio Sarmento, de 20 anos, que utiliza a motocicleta como principal meio de transporte e trafega pela via diariamente, aprovou a iniciativa. “Esse trabalho da operação Tapa-Buraco que a prefeitura tem feito, especialmente nesse período de chuvas, tem ajudado bastante. Melhora muito a segurança no trânsito e evita acidentes, principalmente para quem anda de moto como eu”, destacou.

Fonte: Da Redação