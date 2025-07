Governo do Estado realiza testes de reconhecimento facial com uso de drones no aniversário de Balneário Camboriú

Foto: Leo Munhoz / SECOM

O trabalho que faz da Segurança Pública de Santa Catarina a melhor do Brasil ganha ainda mais qualidade com o uso de novas tecnologias no combate ao crime. Neste domingo, 20, dia em que o município de Balneário Camboriú completa 61 anos de emancipação política, o Governo do Estado de Santa Catarina realiza os primeiros testes com drones no processo de reconhecimento facial. A novidade, já anunciada pelo governador Jorginho Mello, faz parte dos estudos de viabilidade técnica com câmeras inteligentes para reconhecimento facial, que vêm sendo realizados em grandes eventos públicos pelo Estado, sob coordenação da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP).

Os equipamentos serão utilizados durante o show nacional da banda Jota Quest, que deverá atrair um grande público, às 15h, na Praia Central do município. O secretário da Segurança Pública, coronel Flávio Graff, destaca que a equipe técnica da SSP vem trabalhando intensamente na montagem e operação de toda a estrutura de apoio necessária para garantir o bom desempenho dos drones. Em relação às câmeras com inteligência artificial que estão sendo testadas, Graff ressalta os bons resultados já obtidos anteriormente, a exemplo do Carnaval de Florianópolis, da Festa Nacional do Pinhão, em Lages, e da Festa da Tainha, em Balneário Barra do Sul.

“Balneário Camboriú está de aniversário neste domingo e, nas comemorações, não poderá faltar a Segurança Pública, que estará trabalhando para que todos estejam seguros e possam aproveitar com suas famílias o show nas areias da Praia Central. Com o auxílio da Polícia Militar, e o apoio das polícias Civil e Científica, além do Corpo de Bombeiros Militar, a SSP realizará os primeiros testes com drone integrado à inteligência artificial, de modo que o monitoramento permita o reconhecimento facial de pessoas com pendências na Justiça, reforçando a prevenção e a resposta rápida das forças policiais. Quem pretende comparecer às festividades com a intenção de praticar ilícitos é melhor pensar duas vezes. Como costuma dizer o governador Jorginho Mello, Santa Catarina é o estado mais seguro do país, exceto para bandidos”, destaca.

Graff reforça que a Secretaria de Estado da Segurança Pública foi autorizada pelo governador Jorginho Mello a investir no projeto de reconhecimento facial, com R$ 40 milhões em recursos. Segundo ele, os estudos de viabilidade técnica permitirão o aprimoramento do termo de referência para o processo licitatório, que deve ser lançado em breve com o objetivo de adquirir os equipamentos. O projeto prevê a aquisição de mil câmeras inteligentes, que serão instaladas, inicialmente, nos 60 municípios com mais de 26,5 mil habitantes. Nesses municípios concentram-se mais de 70% da população catarinense, nos quais foram registrados cerca de 73% dos homicídios ocorridos em 2024.

Também será adquirido um software que permitirá a integração ao sistema das câmeras já disponíveis nos municípios, como os equipamentos do projeto Bem-Te-Vi.

Como funciona o sistema

O sistema opera por meio de câmeras inteligentes que captam imagens faciais em tempo real. Os registros são automaticamente cruzados com os bancos de dados da Segurança Pública e, caso haja alguma restrição, o sistema emite um alerta para a central de monitoramento. A guarnição mais próxima é acionada, realiza a abordagem, confirma a identidade e, se necessário, efetua a detenção para os devidos procedimentos legais.

Nos primeiros testes serão utilizados três drones adquiridos pela Polícia Militar de Santa Catarina, que serão operados por policiais militares. Os equipamentos são da marca DJI, sendo um modelo Mavic 3 Enterprise Thermal e dois modelos Matrice 30T Thermal.