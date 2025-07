Hemosc registra crescimento nas doações e transfusões de sangue em 2024

Foto: Marco Favero / Arquivo / SECOM

Unidade própria do Governo do Estado, o Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (Hemosc) registrou avanços em atendimentos, doações e transfusões de sangue realizadas em 2024. A instituição, que nesta dia 20 de julho completa 38 anos, é responsável por 98% do sangue coletado e distribuído aos hospitais e clínicas, públicos e privados do território catarinense.

O número de transfusões de sangue cresceu 5% em 2024, representando o dobro do crescimento registrado em 2023. Esse aumento foi impulsionado pela abertura de novos leitos hospitalares, realização de mutirões de cirurgias e habilitação de procedimentos de alta complexidade em todo o estado, reafirmando o compromisso do Governo do Estado com a saúde pública de Santa Catarina.

O Hemosc conseguiu atender as demandas de sangue dos hospitais e clínicas de Santa Catarina em 2024 e também enviou mais de 900 bolsas de sangue ao Rio Grande do Sul, contribuindo para suprir a demanda de ambos os estados.

Segundo a diretora-geral do Hemosc, Patrícia Carsten, o aumento de doações de sangue é reflexo de ações contínuas de conscientização. “Esse crescimento nas doações é resultado das campanhas realizadas ao longo dos anos pelo Hemosc, com parcerias e com a solidariedade e altruísmo do povo catarinense”, afirma. “Em 2025, será essencial elevar o número de doações para atender às solicitações de sangue e estamos trabalhando nisso”, complementa.

Para quem deseja doar sangue, o Hemosc conta com sete hemocentros nas principais cidades do estado: Blumenau, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Joaçaba, Joinville e Lages. Além disso, há duas unidades de coleta localizadas em Jaraguá do Sul e Tubarão.

As doações são realizadas mediante agendamento prévio no site www.hemosc.org.br ou por telefone. No site, também é possível acessar informações sobre os requisitos para doação, telefones e horários de atendimento de cada unidade.

O Hemosc é uma instituição pública vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (SES), com gestão realizada pela Fundação de Apoio ao Hemosc e Cepon (Fahece).