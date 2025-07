Agência Minas Gerais | Quarta edição do Trilhas de Futuro Educadores tem inscrições abertas

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), segue investindo na formação continuada dos profissionais da rede estadual. Estão abertas as inscrições para a quarta edição do Trilhas de Futuro Educadores, maior projeto de formação gratuita para servidores da Educação no estado.

Nesta edição, estão disponíveis 250 vagas em cursos de mestrado, destinados a servidores efetivos e estáveis da SEE/MG. São cursos stricto sensu em diversas áreas, oferecidos por instituições de ensino superior credenciadas.

“O Trilhas de Futuro Educadores representa o compromisso de garantir oportunidades para que nossos servidores possam se qualificar ainda mais e, com isso, fortalecer a educação pública em Minas Gerais”, afirma o secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga.

As vagas estão distribuídas em seis áreas temáticas: Gestão de Projetos; Gestão Pública e Sociedade; Políticas Educacionais; Gestão e Avaliação da Educação Pública; Educação de Jovens e Adultos; Docência – Formação, Trabalho e Práticas Educativas; Gestão da Inovação; Educação Ambiental; Gestão Financeira Escolar e Educação Especial Inclusiva.

Inscrições

Os interessados devem se inscrever até o dia 18/8 no site www.trilhaseducadores.mg.gov.br. No portal, também é possível consultar a lista de instituições participantes e os cursos oferecidos.

Além da inscrição no site do projeto, é necessário que o candidato também se inscreva diretamente no processo seletivo da instituição de ensino superior escolhida. Os editais das instituições estão disponíveis na aba Mestrado do site.

Para dúvidas ou mais informações, o contato é pelo e-mail duvidas.trilhaseducadores@educacao.mg.gov.br.

Trilhas de Futuro Educadores

Desde sua criação, o Trilhas de Futuro Educadores já beneficiou mais de 9,4 mil profissionais em todo o estado, com vagas em cursos de aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado, promovendo o desenvolvimento profissional contínuo e o fortalecimento da rede estadual de ensino.

Até o momento, 6,2 mil servidores concluíram cursos de aperfeiçoamento e pós-graduação lato e stricto sensu.

Exemplo desse impacto é a trajetória da professora Jaqueline da Silva, da Escola Estadual João Pereira Brandão, em Varjão de Minas. Com 17 anos de atuação na rede estadual, ela integra a primeira turma do projeto e conclui o doutorado em Educação na Universidade de Uberaba (Uniube), no próximo ano.

“É uma oportunidade única para nós que estamos na sala de aula. É um sonho, uma vivência muito importante para nós que somos educadores”, destaca a professora.