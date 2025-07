Governo de Roraima entrega bloco principal do Colégio Estadual Militarizado Severino Cavalcante

Os estudantes do Colégio Estadual Militarizado Professor Severino Gonçalo Gomes Cavalcante retornam para as salas de aula após 15 dias de recesso com uma grande novidade: o bloco principal da unidade de ensino foi reinaugurado nesta segunda-feira, 21.

O bloco principal possui área total de 4.332,24 m² e abriga 30 salas de aulas, 14 banheiros, além de salas da gestão, administração, orientação, sala de professores, laboratórios, copa cozinha e refeitórios. O Governo de Roraima está promovendo uma reforma completa na escola e para não prejudicar as atividades letivas, os serviços ocorrem por blocos.

A reforma da unidade de ensino foi uma indicação da deputada estadual Tayla Peres. Entre os serviços executados estão: pintura geral, manutenção elétrica e hidráulica, colocação de piso porcelanato, rampa de acesso coberta, troca de forro, telhas, entre outros. Todas as salas de aula estão climatizadas e o depósito abastecido com produtos para o preparo da merenda escolar.

“Com a reforma vamos ampliar a capacidade de alunos de 1.400 para 2 mil. É um trabalho que não é só uma simples pintura. É troca do piso, banheiro novo, forros novos, ar-condicionado, novos mobiliários, ou seja, é uma ampla reforma de primeira qualidade. Além disso, todas as escolas estaduais na capital e nas comunidades indígenas receberão o kit completo do fardamento”, informou Denarium.

O secretário de Educação e Desporto, Mikael Cury-Rad, destacou ainda que a unidade de ensino também está recebendo kits de robótica, matemática, química, física e biologia para impulsionar e dinamizar o aprendizado dos alunos, com investimento de R$ 9 milhões do Governo de Roraima.

“Até o final do ano, faremos a entrega dos kits de robótica para 119 escolas. Esses kits serão distribuídos na rede, e também os kits de ciência, matemática, que chegam até 92 escolas, serão quase 500 kits entregues. Ou seja, não só na parte de infraestrutura, mas também na parte pedagógica estamos avançando, disse.

“É um investimento do Tesouro Estadual na ordem de R$ 5 milhões. Esta já é a 65ª escola reinaugurada pela atual gestão. Já são mais de 27 mil estudantes beneficiados com unidades de ensino reformadas e mobiliadas”, pontuou o vice-governador Edilson Damião, que também marcou presença na entrega da escola.

Um ambiente organizado e reformado faz toda a diferença no processo de ensino aprendizagem. Os estudantes aprovaram a reforma e a climatização das salas de aulas foi o que eles mais gostaram.

“Eu estou achando muito bom porque aquela escola ali do outro lado estava muito suja, as cadeiras estavam muito quebradas. Essa escola nova é muito boa, bem friazinha, eu também gostei muito que está voltando às aulas, achei tudo muito bom”, disse Dylan Raphael Araújo, estudante do 6° ano do Ensino Fundamental.

“Achei muito legal porque as paredes não estão riscadas e também não tem desenho nas cadeiras. E os ares-condicionados são muito bons também, porque na outra sala eles quase não pegavam. Agora está esfriando muito, está muito bom’, disse Samuel Levi Abreu do Nascimento, também ano do 6° ano.

SOBRE A ESCOLA

A unidade de ensino, que estava há 25 anos sem reforma, atende hoje 1.240 estudantes do Ensino Fundamental, Ensino Médio e turmas de Correção de Fluxo. A escola foi criada no ano 2.000 e em julho de 2022 foi militarizada.

Entre os principais projetos que a escola desenvolve estão a ‘Corrida Severino Cavalcante’, ‘Semana Literária’, ‘Oficinas Temáticas para aluno PcDs’, ‘Meio Ambiente é Vida’, entre outros. O Colégio Estadual Militarizado Professor Severino Gonçalo Gomes Cavalcante está localizado na Avenida Nazaré Filgueiras, nº 2.054, bairro Doutor Silvio Botelho.

O post Governo de Roraima entrega bloco principal do Colégio Estadual Militarizado Severino Cavalcante apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.