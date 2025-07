Governo do Estado autoriza R$ 21 milhões para o desassoreamento dos rios Itajaí do Sul e Itajaí do Oeste

Foto: Leo Munhoz / SECOM

O governador Jorginho Mello anunciou, ao lado do secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil, Mário Hildebrandt, a continuidade das obras de prevenção e combate às cheias na cidade de Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí. O investimento total será de R$ 21.268.401,13, destinados ao desassoreamento dos rios Itajaí do Sul e Itajaí do Oeste, que cortam o município e fazem divisa com as cidades de Ituporanga e Laurentino.

A ação é uma das etapas importantes dentro do plano estadual de enfrentamento às enchentes na região e do Programa Proteção Levada a Sério. Serão 13,34 quilômetros de rios desassoreados, sendo 7,43 km no Rio Itajaí do Sul e 5,91 km no Rio Itajaí do Oeste.

“O Estado tem investido em várias frentes para proteger a população do Vale que tanto já sofreu com as cheias. Por isso que nossa Secretaria da Defesa Civil também ganhou Proteção no nome. A prevenção é sempre o melhor caminho para evitar tragédias e garantir mais tranquilidade para as famílias que vivem nessas regiões”, destacou o governador.

Segundo o secretário, o trabalho demonstra o compromisso da gestão com a segurança e o bem-estar da população do Alto Vale. “O recurso total em limpeza e desassoreamento em Rio do Sul neste governo ultrapassa R$ 35 milhões. O governador Jorginho Mello tem feito um investimento que nunca foi feito ao longo da história da cidade, trazendo aí mais segurança e minimizando o impacto das enchentes aqui na cidade de Rio de Sul”, frisou o secretário.