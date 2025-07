Pedro sai do banco e garante vitória do Flamengo sobre Fluminense

Por MRNews



Após uma semana conturbada, o atacante Pedro mudou a história do clássico carioca Fla x Flu na noite deste domingo (20) ao marcar o gol da vitória rubro-negra, aos 39 minutos do segundo tempo, 18 minutos após deixar o banco de reservas. Com o triunfo na 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Flamengo segue firme na briga pelo título. Está em segundo lugar, com 30 pontos, a apenas três de alcançar o líder Cruzeiro.

Essa foi a primeira atuação do centroavante depois de conflitos com integrante da diretoria do clube, culminando com repreensão do técnico Filipe Luís, durante entrevista coletiva no início da semana. Pedro não entrou em campo nos dois últimos jogos do Rubro-Negro. Ao final da partida deste domingo (20), aclamado pela torcida, Pedro deu um longo depoimento sobre o que viveu nos últimos dias.

“Sem dúvida, muito feliz pelo gol de hoje, um momento importante para mim, individualmente falando. Quero agradecer aos companheiros, à torcida também. A vitória, sem dúvida, não é só minha porque eu fiz gol, mas de todo mundo, de todo o coletivo”, disse o jogador em entrevista ao canal Premiere.

“Foi uma semana bem diferente, bem turbulenta, bem abaixo do que eu poderia produzir, após um episódio que mexeu comigo, um vazamento que expôs a minha pessoa. Acho que não teve respeito por tudo que eu fiz nesses cinco anos. E, sem dúvida nenhuma, essa postagem de um membro da diretoria mexeu com o meu emocional. Acho que foi uma semana difícil para mim, mas pude receber o acolhimento dos companheiros. O aprendizado que eu tenho é que não deveria ter levado esse vazamento para o meu coração. Toda vez que eu visto essa camisa é uma alegria imensa, me sinto em casa, como torcedor, como jogador. Sempre dei minha vida pelo Flamengo. Mas não quero mais falar sobre isso. Hoje graças a Deus foi uma resposta, como eu sempre faço de campo. Da mesma maneira que eu estou reconhecendo que eu tive a semana abaixo, eu espero que quem me feriu, esse membro da diretoria também reconheça o erro”, desabafou Pedro.

O centroavante referiu-se ao vazamento de prints (imagens da tela do celular) de uma conversa entre um dirigente do Flamengo e um jornalista, cujo assunto seria a possível venda do jogador por 15 milhões de euros. Depois disso, Pedro foi repreendido pelo técnico Filipe Luís durante entrevista coletiva e não entrou em campo nos dois últimos jogos.

“Da mesma maneira que eu estou reconhecendo que eu tive a semana abaixo, eu espero que quem me feriu, esse membro da diretoria, também reconheça o erro”, afirmou Pedro.

O CAMINHO DO GOL! Confira a bola na rede de @Pedro9oficial que ajudou o Mengão a conquistar os 3 pontos no Maracanã, diante Fluminense! ⚽️❤️🖤#vids pic.twitter.com/PFbz6BqM4w — Flamengo (@Flamengo) July 21, 2025

O primeiro tempo do clássico carioca foi sem emoção. Embora com mais posse de bola (68%), o Rubro-Negro parou na eficiente marcação tricolor. Pouco criativo e naa ofensivo, o Flamengo não deu trabalhou ao goleiro Fábio. Já o Flu, bem posicionado na defesa, apostou nos contra-ataques. Mesmo chegando com mais facilidade à area adversária, o Tricolor: chegou com mais facilidade à àrea adversária, mas também pecou as finalizações. A melhor chance de gol na partida foi do Fluminense, aos 43 minutos, com um chute de fora da área do volante Bernal, direto nas mãos do goleiro Rossi.

Na volta do intervalo, o Flamengo foi mais ofensivo, mas pouco eficaz. Luiz Araújo chegou a cobrar três escanteios, com finalizações sem perigo ao gol de Fábio. Na terceira, aos 24 minutos, Luiz Araújo mandou a bola na área e Ortiz desvio de cabeça por cima do travessão. O Rubro-Negro seguiu com mais posse de bola (70%), mas a partida seguia insossa. Já na reta final, aos 39 minutos, em mais uma cobrança de Luiz Araújo na área, Ortiz desviou de cabeça, a bola foi em direção à segunda trave e Pedro atento se jogou e a empurrou para o fundo da rede.