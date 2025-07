Agência Minas Gerais | Secretaria de Fazenda alerta para o fim do prazo de inscrições do Prêmio Nacional de Educação Fiscal

Relacionadas



O prazo para inscrição de trabalhos na 13ª edição do Prêmio Nacional de Educação Fiscal termina em 31/7. O Governo de Minas, por intermédio das secretarias de Estado de Fazenda e de Educação, apoia o concurso, que reconhece as iniciativas que promovem transparência, sensibilizam os cidadãos quanto à função socioeconômica dos tributos e oferecem à sociedade conhecimentos sobre administração pública e acompanhamento da aplicação dos recursos públicos.

Podem concorrer projetos nas categorias Escolas, Instituições, Tecnologia e Imprensa. Os projetos inscritos abordam temas como a importância da receita pública, o combate à sonegação e à corrupção fiscal, o uso consciente da nota fiscal, o acompanhamento das contas públicas, entre outros assuntos que reforçam o zelo pelos bens públicos e o papel do Fisco no Estado brasileiro. Mais informações podem ser obtidas no site www.premioeducacaofiscal.org.br.

“A Secretaria de Fazenda é a gestora do Programa de Educação Fiscal Estadual (Proefe). Dentre as ações do programa está auxiliar as escolas, professores, gestores escolares, e as administrações municipais a desenvolver iniciativas que dialogam com o propósito da educação fiscal. Muitas dessas iniciativas se transformam em projetos que podem ser inscritos no prêmio”, explica o secretário de Estado de Fazenda, Luiz Claudio Gomes.

Ao longo das 12 edições do prêmio, projetos de Minas Gerais foram campeões em seis oportunidades e obtiveram ainda outros segundos e terceiros lugares.

Cronograma

A etapa classificatória do prêmio começa em 17/10. Serão selecionados para a etapa final quatro projetos na categoria Escolas e três para cada uma das demais. A divulgação do resultado e a entrega dos troféus ocorrerão em Brasília, no mês de novembro.

Nesta edição, os prêmios serão distribuídos para os três primeiros colocados da categoria Escola e para os dois mais bem colocados das outras categorias. Os valores variam entre R$ 15 mil, R$ 10 mil e R$ 7 mil. Em toda sua história, a iniciativa já impactou mais de 20 mil estudantes e distribuiu mais de R$ 800 mil em premiações.