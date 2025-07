Atenção, usuários do transporte coletivo – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Atenção, usuários do transporte coletivo

A Prefeitura de Guaratinguetá informa que, a partir de amanhã, 23 de julho, o ponto de embarque de passageiros localizado na Avenida João Pessoa, nº 608 (sentido Centro x Bairro) será remanejado para o nº 566 da mesma via.

A alteração foi necessária, pois o ponto anterior estava situado em um trecho sinalizado como “faixa da direita livre com cuidado”, o que comprometia a segurança e a fluidez do tráfego no local.

O novo local de embarque já está devidamente sinalizado, com pintura de solo para reforçar a visibilidade e garantir o cumprimento das normas de trânsito.

Pedimos atenção redobrada dos motoristas à nova demarcação e respeito à sinalização, contribuindo para um trânsito mais seguro e organizado para todos.